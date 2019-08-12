РИАМО - 12 авг. В Московской области заключен первый для региона офсетный контракт, который предусматривает встречные инвестиционные обязательства, в его рамках исполнитель закупит лекарства почти на 1,678 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурсной политике региона.

«Это первый подобный контракт для Подмосковья. Стоит отметить, что Московская область - один из первых регионов России, которые стали использовать механизм офсетного контракта», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Сумма 1,678 миллиарда рублей — это предельный объем средств по госконтракту.

В рамках данного контракта поставщик-инвестор за свой счет спроектирует и построит объект, поставит оборудование, проведет пуско-наладочные работы и осуществит государственную регистрацию лекарственных препаратов. Основным требованием является локализация производства лекарств на территории Московской области. Более строгой привязки к месту нет.

Для закупки выбрали сложные с точки зрения технологии производства препараты, а также дорогостоящие и наиболее востребованные для пациентов-льготников лекарства. Освоение их производства — важный шаг для региона. Большинство препаратов находится в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП).