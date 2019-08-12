РИАМО - 12 авг. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило социальным партнером легкоатлетического пробега «Воскресенская верста», организованного комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского района, сотрудники мероприятия стали победителями соревнований, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

В этом году в соревнованиях, приуроченных к 80-летию Дня физкультурника, приняли участие свыше 200 спортсменов самых разных возрастов.

«Молодежный актив «ВМУ» на турнире представляли старший мастер цеха КИПиА и инженер-технолог ЦСТП Дмитрий и Ирина Саловы. Они стали победителями соревнований в личном первенстве среди бегунов старше 23 лет. В забегах легкоатлетов 1996 года рождения и младше первыми к финишу пришли Денис Шкребко и Дарья Ильина», — говорится в сообщении.

За праздничную атмосферу на турнире отвечал талисман химкомбината Степан Колбочкин, который также принял участие в награждении победителей и призеров соревнований. Под оглушительные аплодисменты сильнейшим бегунам были вручены специальные призы от химкомбината. Кроме того, ценные подарки от завода получили самый младший и самый старший участники соревнований - 72-летний Сергей Степанов и двухлетняя Анна Куньшина.

«Химкомбинат уже не первый год выступает партнером городских соревнований «Воскресенская верста». Наше предприятие всегда поддерживало любые мероприятия, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни», — отметила заместитель генерального директора по персоналу АО «Воскресенские минеральные удобрения» Юлия Смирнова.

Она добавила, что сотрудники химкомбината являются самыми активными участниками таких событий. По ее словам, отрадно, что работники предприятия не просто участвуют, но и добиваются самых высоких результатов, регулярно пополняя копилку спортивных достижений химкомбината.