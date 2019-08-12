РИАМО – 12 авг. За прошедшую неделю благодаря Госадмтехнадзору в рамках надзорной работы устранены нарушения на детских площадках в 13 муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Надзор за устранением недостатков в содержании детской инфраструктуры продолжается. Так, устранены опасные детали, восстановлен лакокрасочный слой на четырех детских площадках в Коломенском городском округе: в селе Шеметово и у домов №№4, 22, 23 в поселке Возрождение. К ответственности за содержание данных площадок были привлечены МБУ «Коломенское благоустройство», – заявил руководитель Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что нарушения зафиксированы и на трех площадках в Егорьевске (в 3-м и 6-м микрорайонах). Ответственная за содержание организация ООО «Гросс» исправила выявленные инспекторами недочеты.

В Ленинском городском округе инспекторы пресекли несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования и непроведение периодических осмотров и технического обслуживания детских площадок между домом 17, корпус 1 и домом 21, корпус 1в ЖК «Восточное Бутово» на улице Крымская. ООО «УК «ЭлитСервис», отвечающее за содержание площадок по указанным адресам, понесло административное наказание.

«По итогам надзора на двух детских площадках у дома 5 в квартале Южный Зарайска и на улице Клубная в поселке Масловский за непроведение периодических осмотров и технического обслуживания понесло наказание МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», – пояснил Баженов.

В Серебряных Прудах у дома 22 в микрорайоне Южный села Узуново, и у дома 9 в поселке Дмитриевский администрация в срок устранила недочеты в содержании детских площадок. В Истре на улице Пролетарская УК ООО «Д.Ф. и Ко» также своевременно устранены недочеты в содержании детской площадки.

В Чехове на одноименной улице у дома 2 ООО «Управляющая компания «Порядок» по предписаниям инспекторов устранила недочеты на прилегающей к детской площадке территории. На улице Тельмана в Раменском инспекторами пресечено несоблюдение норм безопасности при монтаже оборудования, непроведение периодических осмотров и технического обслуживания.

В поселке Белозерский Воскресенска на улице Молодежная пресечено нарушение требований к монтажу и эксплуатации детской площадки. Наказание понесло должностное лицо ЖЭК МУП «СЕЗ-Белоозерский».

По итогам надзора в Котельниках в микрокрайоне Южный у дома 11 устранены недостатки в содержании элементов детской площадки. В Павловском Посаде у дома 128 в селе Рахманово пресечено нарушение монтажа о содержания детской площадки. Ответственность понесло ООО «ЖКО 1».

В Дмитрове за нарушение графика периодических осмотров состояния детской площадки в Яхроме и проблем в ее содержании привлечено к ответственности МКУ «Яхромская служба по благоустройству».

В Одинцове в районном поселении Заречье инспекторы заставили привести в порядок детскую площадку во дворе дома 10. ООО «Стандарт Строй», ответственная за содержание площадки выполнило необходимые требования инспекторов ведомства.

Для своевременного выявления неисправных элементов детской игровой инфраструктуры, а также оперативной замены поврежденных деталей, инспекторы проверили все детские площадки Подмосковья.