РИАМО - 12 авг. С 2013 года проект «Субботы московского школьника» посетили более 950 тысяч человек, к октябрю число участников может достичь миллиона, сообщил журналистам куратор проекта, начальник управления координации научных исследований департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.

«Это городской просветительский проект. Он стартовал в сентябре 2013 года. За это время прошло более 20 тысяч активностей. Мы уже сейчас уверенно шагнули больше чем за 950 тысяч посетителей. Я думаю, что к началу октября мы пересечем миллион посетителей», - сказал Тверской.

Руководитель направления «Карьера и профориентация» SuperJob Ксения Большакова добавила, что основная цель проекта - научить ребенка планировать свою дальнейшую жизнь.

«Наша основная задача - научить ребенка ставить перед собой цели, планировать свою дальнейшую жизнь и двигаться к реализации своей мечты. Сейчас стоит выбор пути и реализации своих навыков», - добавила Большакова.

«Субботы московского школьника» - это городской образовательный проект, благодаря которому дети бесплатно участвуют в тренингах и мастер-классах, посещают лекции и семинары профессионалов различных областей деятельности, ходят на экскурсии в музеи и галереи Москвы, занимаются творчеством и осваивают азы разных профессий.