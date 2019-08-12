РИАМО - 12 авг. Спортсмены подмосковной команды «Феникс» поборются на первом в этом сезоне турнире по следж-хоккею «Кубок Мужества», который пройдет в Москве с 15 по 19 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Площадкой для соревнований кубка станет ледовая арена Дворца спорта «Умка». Конкурентами подмосковных спортсменов станут команды «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «Ястребы» из Оренбургской области, «Удмуртия» из одноименной республики и «Белые Медведи» из столицы.

«Подмосковный «Феникс» - без сомнений один из самых сильных следж-хоккейных клубов нашей страны. В прошлом сезоне команде удалось выиграть «Кубок мужества» и завоевать серебряные медали чемпионата России. Сейчас спортсмены активно готовятся к новому сезону», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он уверен, что к открывающему сезон турниру игроки подойдут в наилучшей форме и сделают все возможное, чтобы победа осталась за Подмосковьем.

Команда одерживала победу в этом кубке дважды — в 2016 и 2018 годах. Сейчас «Феникс» проходит завершающий этап подготовки на сборах в Пересвете.