РИАМО - 12 авг. С начала 2019 года более 50 врачей смогли трудоустроиться в Подмосковье с помощью программы «Земский доктор», нацеленной на помощь медицинским сотрудникам, которые начали практиковать в селах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С начала года в регионе устроились на работу 52 медработника – 49 врачей и три фельдшера. По этой же программе до конца года здесь планируют привлечь еще 150 медицинских работников.

«Для нас важно, чтобы сельские территории, наравне с городскими, были охвачены вниманием медицинского персонала, а жители могли получить качественную первичную медицинскую помощь. <…> Участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата: врачам – в размере миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Наибольшее число «земских докторов» в этом году пришли работать в Наро-Фоминский городской округ – девять медработников, Дмитровский и Можайский – по пять медработников, Раменский – четыре медработника, Красногорск и Одинцовский – по три медработника.

Федеральная программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года. За это время ее участниками стали свыше тысячи врачей и фельдшеров Подмосковья.