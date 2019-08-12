РИАМО - 12 авг. Переменчивая погода помешает появлению полноценной летней погоды в столичном регионе, с запада приближаются атмосферные фронты, которые и будут определять погоду, сообщила РИАМО ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Лето у нас переменчивое и должно быть таким. Первая декада у нас была прохладная, температура ниже нормы, а теперь отмечается повышение температуры. Циклон, который принес ветры и дожди, ушел на восток. Влияние антициклона будет недолгим и уже с запада к нам приближаются атмосферные фронты. В течение недели они будут определять переменчивую погоду, поэтому практически каждый день у нас в погоде дожди», - сказала Макарова.

Она добавила, что ночь с 12 на 13 августа будет прохладная и без осадков, то уже во вторник во второй половине дня прогнозируются дождь, гроза и порывистый ветер до 12-17 метров в секунду.

По словам синоптика, среда и четверг станут примечательными днями, потому что именно в эти дни дожди и грозы прогнозируются в ночное время. Тут же отмечается колебание среднесуточной температуры – до четверга температура немногим выше нормы, а уже после четверга опять будет около нормы.

«Июнь и июль у нас были с некоторым дефицитом осадков, поэтому они когда-то должны же быть. У нас за 11 дней августа зафиксировано 43 миллиметра осадков при месячной норме в 77 миллиметра. За первую декаду выпало уже больше половины осадков. Наверное, это неплохой признак, потому что вчера я заметила настоящие осенние листья. До этого были коричневые, пожухшие листочки, которые стали результатом дефицита дождей», - отметила Макарова.