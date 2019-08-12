РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 авг. Полицейские подмосковных Люберец в ходе рейда составили свыше 10 административных протоколов за неисполнение родительских обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» в период со 2 по 9 августа провели оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток – Занятость». В его ходе полицейские выявили безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, пресекали подростковую преступность, алкоголизм и табакокурение.

«В ходе мероприятия полиция проверила 62 места концентрации молодежи, такие как станции, привокзальные площади, клубы, бары, дискотеки, оздоровительные лагеря. Составили 13 административных протоколов «За неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – говорится в сообщении.

В ходе рейда доставили в органы внутренних дел 12 подростков, из них трое требуют помощи со стороны государства. Также родителям передали 8 несовершеннолетних, в учреждения здравоохранения поместили четырех подростков. На учет поставили восемь несовершеннолетних и шесть родителей.

В материале добавляется, что составили два административных протокола на продавцов торговых точек за нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. В период проведения данного мероприятия уголовные дела не возбуждали.