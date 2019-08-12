РИАМО - 12 авг. Московский областной суд оставил в силе приговор владельцу лаборатории по производству амфетамина из Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Москве и Подмосковью.

Приговор Серпуховский суд вынес в апреле. Организатора наркосети Бондаренко 1984 года рождения приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

«Произведенные Бондаренко А.А. наркотики сбывались на территории городских округов Серпухов и Чехов Московской области через сеть распространителей, которые первоначально и попали в поле зрения оперативных сотрудников органов военной контрразведки ФСБ России», – говорится в сообщении.

Производство амфетамина пресекли, обнаруженные наркотики и оборудование уничтожили.