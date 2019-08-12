РИАМО - 12 авг. В одном из дачных домов деревни Пешково в округе Чехов ликвидировали возгорание, для чего потребовалось задействовать две единицы техники, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

О загорании в дачном доме СНТ «Долгий луг» сообщили в понедельник в 9:20 утра.

«В 12:00 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области при пожаре призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае необходимости надо обращаться в управление по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.