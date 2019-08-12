РИАМО - 12 авг. Пользователи Сети могут ознакомиться с графиком газа отключения должникам, актуальный на август 2019 года список уже доступен на сайте «Мособлгаза», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В соответствии с постановлением правительства компания вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа абонентам в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд. Поэтому важно следить за состоянием счета за газ и своевременного его оплачивать.

«На сайте Мособлгаза создан раздел «График отключения газа абонентам, имеющим задолженность». В нем можно посмотреть адреса, по которым планируется отключения газа в текущем месяце», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком отключений в Московской области можно по ссылке. В графике на август есть данные по таким филиалам компании, «Коломнамежрайгаз», «Красногорскмежрайгаз», «Мытищимежрайгаз», «Ногинскмежрайгаз», «Одинцовомежрайгаз», «Подольскмежрайгаз» и «Раменскоемежрайгаз».

Оплатить задолженность за газ также можно на сайте «Мособлгаза» в личном кабинете. Достаточно просто быть зарегистрированным пользователем и иметь лицевой счет.

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