РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 авг. Электричество отключат в деревне Северово и поселке Сосновый Бор городского округа Подольск 13 августа из-за ремонтных работ, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 13 августа в населенных пунктах Северово и Сосновый бор запланировано отключение электроэнергии с 9:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Работы будет проводить Подольская районная эксплуатационная служба «Подольскмежрайгаз».