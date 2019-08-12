РИАМО - 12 авг. Фестиваль, посвященный 91-летию столичного парка Горького, пройдет 17 августа, сообщается на официальном сайте парка.

«Для гостей праздника организаторы подготовили настоящее музыкальное шоу и необычные угощения», — говорится в сообщении.

В субботу с 12:00 гостям пообещали концерт с участием звезд эстрады, и в оба выходных дня с 11:00 широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов.

В сообщении отмечается, что перед гостями выступит лидер известной российской рок-группы, но кто именно — секрет. Вход на мероприятие свободный.

Ранее представители оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 17 августа. Место — от Страстного до Садового по бульварам.

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