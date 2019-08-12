РИАМО - 12 авг. За первую неделю голосования на портале «Добродел» по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, уже приняли участие более 19 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Наиболее активно жители голосуют в муниципалитетах (более 1 тысячи голосов) Королев, Раменское, Люберцы и Балашиха.

«На сегодня лидерами по благоустройству дворовых территорий стали муниципалитеты: Одинцово, Химки, Ивантеевка, Кашира и Шаховская. В этих округах работы по благоустройству дворов практически завершены либо идут с опережением сроков», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, проходит на портале «Добродел» с 5 по 25 августа.

По результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование вынесено свыше 6,5 тысячи дворов Подмосковья.

По ссылке можно выбрать какие дворы необходимо благоустроить в 2020 году. В этом же году будет благоустроено 1360 дворовых территорий. На сегодня уже 549 дворов готово.

Все работы по комплексному благоустройству будут завершены до 30 октября.