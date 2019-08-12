РИАМО - 12 авг. Каждый год во все музеи Москвы, включая федеральные и частные, приходят более 23 миллионов посетителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 2010 года посещаемость городских музеев выросла на 91% – с 7,6 миллиона до 14,6 миллиона человек. А во все московские музеи, включая федеральные и частные, приходят более 23 миллионов человек ежегодно», – говорится в сообщении.

В Москве работают более 450 музеев – федеральных, городских и частных. За последние годы появилось около 60 новых музеев.

Количество выставок с 2010 года тоже выросло на 70%, с 990 в 2010 до 1690 в 2018 году. В среднем в Москве открывается четыре новые выставки ежедневно.