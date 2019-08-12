РИАМО – 12 авг. Столичные следователи проверят информацию об активистке Дарье Сосновской, которую якобы избил сотрудник полиции во время согласованного митинга 10 августа, сообщает ТАСС.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как два сотрудника полиции в масках задерживают девушку, при этом один из них ударяет ее кулаком в область печени. Согласно медицинским документам, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

«Я подала заявление в СК. В ведомстве его приняли, в ближайшее время начнут доследственную проверку, по итогам которой либо возбудят уголовное дело, либо вынесут отказ в его возбуждении», – сказала адвокат девушки Татьяна Молоканова.

Десятого августа в столице на проспекте Академика Сахарова провели согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным ГУ МВД России по Москве, на пике акции в ней принимало участие около 20 тысяч человек. Этот митинг стал четвертым, предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

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