РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 авг. В подмосковном Подольске автоинспекторы напомнили жителям округа о правилах безопасного вождения во дворах и раздали информационные таблички с рекомендациями, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провели акцию «Безопасный двор», в ходе которой напомнили жителям о безопасности во дворах. После разъяснительных бесед на всех припаркованных во дворе автомобилях взрослые и дети разместили информационные таблички с рекомендациями по обеспечению дорожной безопасности при движении во внутридворовых территориях», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы обратили внимание на соблюдение дорожно-транспортной безопасности во дворах всеми участниками. В том числе на соблюдение скорости для постоянного контроля за движением других участников и возможностью экстренной остановки в случае возникновения опасности. Попросили пешеходов быть внимательными и не полагаться на скорость реакции водителя, полностью убедиться в своей безопасности перед выходом на проезжую часть дороги у дома, магазина или с детской площадки.

Родителям рекомендовали не только проводить беседы о правилах безопасного нахождения детей во дворах, катании на велосипедах, самокатах, но и показывать своим поведением положительный пример.

«Одной из причин ДТП с детьми является неожиданный выход из-за припаркованного транспорта на проезжую часть, либо выезжающих перед машиной велосипедистов. Зачастую водители не успевают среагировать и совершают наезд. Соблюдение не сложных правил спасет здоровье и жизнь маленьких участников дорожного движения», - уточняется в сообщении.