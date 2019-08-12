РИАМО – 12 авг. По данным исследования холдинга «Ромир», средний чек россиянина за один поход в магазин уменьшился в июле на 10 рублей, сообщает РИА Новости.

«Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее», – говорится в сообщении.

Эта сумма стала самой низкой с августа 2018 года, тогда средний чек составлял 537 рублей.

Президент «Ромира» Андрей Милехин рассказал, что уменьшение трат связано с сезонными факторами. Подешевели овощи и фрукты, созрел урожай в собственных хозяйствах.

Если говорится о регионах, то в Дальневосточном федеральном округе чек в июле, наоборот, увеличился на 3,5% до 650 рублей. На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% – до 598 рублей. В Сибири средний чек уменьшился на 3,1% и составил 462 рубля.

В Москве средний чек в июле увеличился на 0,1% и составил 707 рублей.

«Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах – на 2,3%. В дискаунтерах он вырос на 1,4%, в магазинах традиционной торговли – на 5,7%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах – на 9,4%, в традиционной торговле – на 10,6%», – заключается в сообщении.

В исследовании участвовали 40 тысяч россиян в 220 городах страны. Участники сканировали штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные поступали в базу исследования.