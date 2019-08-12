РИАМО – 12 авг. Автобусный парк в 8-м микрорайоне столичного района Митино перепрофилируют в электробусный, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Запланированный в Митине автобусный парк на 250 машин перепрофилируют в парк с электробусами.

«Решение принято по просьбам местных жителей. Срок окончания строительства электробусного парка – 2020 - середина 2021 года», – отмечается в сообщении.

Ранее жители Митина провели митинг против строительства автобусного парка и собрали в защиту экологии большое количество подписей – более 1,5 тысяч.

«Мнение москвичей полностью совпадает с нашей позицией по постепенному внедрению в городе экологически чистого транспорта, поэтому мы приняли решение перепрофилировать автобусный парк в парк электробусов. Это самый современный и комфортный транспорт, которым будут активно пользоваться жители Митина», – подчеркнул заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В настоящее время ведутся подготовительные работы, предварительно проработаны вопросы обеспечения транспорта электроэнергией, потребности в зарядных устройствах, маршрутной сети и мест зарядки. Парк будет построен в 8-м микрорайоне района Митино.

«Мы приветствуем решение департамента транспорта Москвы – это большое событие для Митино. Сегодня тысячи жителей, которые переживали за экологию района, за наш ландшафтный парк, за то, чем будут дышать их дети, могут вздохнуть спокойно. Благодаря парку электробусов будет не только сохранена экология, но и одновременно – улучшена транспортная доступность района», – дополнила руководитель инициативной группы #ЗаЧистоеМитино Сабина Цветкова.