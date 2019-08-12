РИАМО - 12 авг. На территории Московского региона до 14 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя, ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Москве и Московской области его объявили с 12:00 13 августа до 12:00 14 августа. Ожидается, что в Московском регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы, усилится ветер.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Тверской области. На остальной территории Центрального федерального округа РФ предупреждение о погодной опасности пока не требуется.

В ближайшую неделю в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 26 градусов, но при этом пройдут дожди с грозами. В целом новая неделя в Московском регионе будет теплее, нежели чем минувшая.

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