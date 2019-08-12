РИАМО – 12 авг. Картой москвича владеют почти пять миллионов жителей города, а к дисконтной программе для держателей карты присоединились уже около 7,5 тысяч партнеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Картой москвича владеют почти пять миллионов жителей столицы. И по нашим данным, большинство из них пользуется программой предоставления скидок по карте. Эта программа по популярности опережает даже транспортное приложение, которым пользуются 90% владельцев карт», – заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Скидки по карте москвича можно получить в 1,3 тысячи аптеках, тысяче продовольственных магазинах и 200 магазинах детских товаров.

С ее помощью карты горожане также экономят на покупке одежды и обуви, парфюмерии и косметики, на походах в кафе, фитнес-клубы, кинотеатры и медицинские учреждения, в том числе ветеринарные клиники. С 2019 года предусмотрены скидки на покупку цветов и бытовой техники. Льготные тарифы по карте предлагают некоторые сотовые операторы.

Средний размер скидки обычно составляет три-пять процентов, но иногда он доходит и до 30%. Определенные партнеры предоставляют возможность бесплатного посещения культурных мероприятий или спортивных объектов.

Кроме того, сэкономить также можно при оплате услуг образования, ЖКХ и штрафов ГИБДД: держатели карты москвича могут сделать это, оплачивая услуги на сайте mos.ru без комиссии по ее реквизитам.

Карта москвича – это банковская карта, которая выдается льготным категориям населения Москвы: пенсионерам, студентам, школьникам, беременным женщинам, членам многодетных семей, получателям жилищных субсидий и иных мер социальной поддержки. Благодаря ей можно записываться к врачу, получать пенсии и выплаты, экономить на общественном транспорте, а также некоторых товарах и услугах.