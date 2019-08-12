РИАМО – 12 авг. Подмосковный Роспотребнадзор отметил положительную динамику обеспеченности жителей качественной питьевой водой в Подмосковье с начала 2019 года, такая оценка еще раз подтверждает эффективность реализуемых в области мероприятий по данному вопросу, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В первом полугодии 2019 года в регионе отмечается положительная динамика качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям, поступающей потребителям.

«Опубликованная информация Роспотребнадзора – высокая оценка реализации программы губернатора региона Андрея Воробьева «Чистая вода», которая уделяет большое значение качеству питьевого водоснабжения жителей. Когда мы начинали программу в 2014 году, 15 муниципальных образований имели показатель обеспеченности чистой питьевой водой менее 75%, а это более 1,5 миллионов человек. Сегодня все эти муниципалитеты выведены из «красной зоны», показатель обеспеченности чистой питьевой водой в них составляет более 88% и выше, а в целом в Подмосковье уровень обеспеченности чистой питьевой водой на конец 2018 года достиг 93%», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям снизился с 2018 года на 2,5% и составил 12,5%. Показатель средней обеспеченности несколько отличается от данных по пробам, так как зачастую проблема качества вода не связана непосредственно с качеством источника.

«Пробы Роспортебнадзор делает на основании обращения гражданина, с жалобой на качество вода, а она часто связана с ненадлежащей эксплуатацией внутридомового водопровода, к примеру, в доме давно не менялись и не обслуживались водопроводные трубы, поэтому вода «апельсиновая», соответственно это регистрируется проверяющим как результат проб, а через несколько дней после промывки обслуживающей УК системы, качество воды восстанавливается, но результат плохой воды зафиксирован и попадает в негативную статистику», – разъяснил Хромушин.

В Подмосковье по поручению губернатора региона сегодня внедрен персонализированных подход к фиксации и решению проблем жителей.

«В частности, у нас эффективно работает Центр управления регионом (ЦУР), специалисты которого круглосуточно фиксируют, поступающие обращения от жителей относительно качества питьевой воды по различным каналам обратной связи с населением, включая интернет-портал «Добродел», ведущие социальные сети и официальные обращения, поступающие в ЕДС. Используя эти инструменты обратной связи с населением, мы, что называется, на опережение информируем каждого жителя персонально о плановых отключениях или авариях на сетях, чтобы он знал, что происходит и в какие сроки будет устранена его проблема», – подчеркнул министр.

Хромушин также добавил, что положительная динамика в снижении удельного веса негативных проб питьевой воды Роспотребнадзором, еще раз подтверждает эффективность реализуемых в области мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой.

«Это синергия, полученная в результате комплексной работы многих ведомств Московской области, начиная от инженеров-строителей регионального комплекса жилищно-коммунального хозяйства, построивших, что называется, «с нуля» новую инфраструктуру водоснабжения Подмосковья, в том числе, новые источники воды, станции водоочистки и водоподготовки, центральный водовод и Восточную систему водоснабжения, а также региональный Фонд капитального ремонта, который по региональной программе уже заменил несколько тысяч километров внутридомовых водопроводных труб и водонапорного оборудования, а также нашу Госжилинспекцию и наши управляющие компании, которые регулярно осуществляют регламентную промывку и надзор за состоянием внутридомовых инженерных сетей в рамках их эксплуатации», – резюмировал Хромушин.

В последние годы увеличилось количество населенных пунктов Подмосковья, подключенных к системе Московского водопровода АО «Мосводоканал» и Восточной системе водоснабжения, подающих питьевую воду, отвечающую всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Всего в 2019 году благодаря реализации губернаторской программы «Чистая вода» планируется повысить до нормативного уровня качество водоснабжения в общей сложности 70 тысяч жителей региона, а уровень обеспеченности жителей Московской области питьевой водой нормативного качества к концу года будет доведен до 95%.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Подмосковье с 2014 года, за 5 лет в регионе было построено и модернизировано свыше 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.