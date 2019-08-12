РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 авг. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,5 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 5 по 12 августа в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,5 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 39 уголовных дел, 33 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 97 ДТП, из них восемь с пострадавшими.