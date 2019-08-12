РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 авг. Медики в роддоме подмосковного Королева провели экстренную операцию кесарева сечения женщине на 33 неделе беременности, врачи спасли маму и ребенка, сообщается в Instagram-аккаунте роддома.

10 августа в приемное отделение Королевского роддома поступила беременная иностранная гражданка, ранее не наблюдавшаяся в женской консультации, без обследования, анализов и результатов УЗИ. На момент поступления при сроке беременности 33 недели у нее уже отошли околоплодные воды.

«При осмотре пациентки было обнаружено поперечное положение плода с выпадением его ручки. Сердцебиение плода выслушивалось, но условия, в которых он находился, были жизненно опасными. На самом деле, это одна из самых опасных ситуаций в акушерстве, и в таких случаях показано срочное оперативное родоразрешение. Счет шел на минуты», – говорится в сообщении.

Уже через 15 минут после поступления пациентке была произведена экстренная операция кесарева сечения, в результате родился мальчик весом 2,1 килограмма. Врачам удалось избежать осложнений во время операции и предотвратить большую кровопотерю, а малыш был передан в руки педиатров.

«Сейчас жизни мамы и малыша ничто не угрожает, но им предстоит сложный период лечения, восстановления и реабилитации», – заключается в сообщении.