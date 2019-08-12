РИАМО - 12 авг. Ребенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, перевели в столичную клинику, всего в больницах находятся пять человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.
Пятерых пострадавших после ДТП доставили в Волоколамскую больницу.
В 19:50 на 159 километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская столкнулись грузовик, микроавтобус и легковое авто. Фура в попутном направлении врезалась в джип, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП погибли пять человек, из них двое детей.
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