РИАМО - 12 авг. Ребенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, перевели в столичную клинику, всего в больницах находятся пять человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

Пятерых пострадавших после ДТП доставили в Волоколамскую больницу.

«Все - в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Один ребенок вчера был переведен для дальнейшего лечения в детскую городскую клиническую больницу имени Г.Н. Сперанского», - сказал собеседник агентства.

В 19:50 на 159 километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская столкнулись грузовик, микроавтобус и легковое авто. Фура в попутном направлении врезалась в джип, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП погибли пять человек, из них двое детей.

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