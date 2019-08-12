РИАМО – 12 авг. Техническая неисправность одного из локомотивов стала причиной сбоя в движении поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, сообщается на официальном сайте МЖД.

В понедельник в 03:30 на станции «Тверь» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность в локомотиве поезда №162 сообщением Москва – Санкт-Петербург.

«После смены локомотива поезд был отправлен по маршрут с задержкой 1 час 50 минут. Также в связи со случившимся произошла задержка поезда №82 сообщением Белгород – Санкт-Петербург на 1 час 12 минут», – говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат Октябрьской железной дороги предпринимает меры по минимизации задержки поездов по прибытию в Санкт-Петербург.

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