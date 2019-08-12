РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 авг. Парки в подмосковном Красногорске обработают от клещей 12 и 13 августа, в эти дни их лучше не посещать, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Уважаемые посетители, внимание! В ближайшие два дня пройдет дезинсекция (обработка от клещей) на следующих парковых территориях: 12 августа – городской парк и парк культуры и отдыха «Ивановские пруды»; 13 августа – детский городок «Сказочный», экопарк «Губайловский» и парк «Опалиховский пруд», – говорится в сообщении.

Администрация парков просит горожан в эти дни воздержаться от их посещения.

«Приносим извинения за временные неудобства», – заключается в сообщении.