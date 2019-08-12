РИАМО - 12 авг. В новой Москве 20-летнего молодого человека подозревают в нападении с ножом на одиннадцатиклассницу, раненую девушку доставили в больницу на вертолете, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Преступление произошло 11 августа, сообщение поступило от матери пострадавшей около 20:25.

«Женщина сообщила о конфликте между ее дочерью, 17-летней школьницей, и малознакомым матери мужчиной в деревне Дубровка Кленовского поселения новой Москвы», — сказал собеседник агентства.

Девушку доставили в больницу с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей на вертолете санитарной авиации.

В нападении на школьницу подозревают 20-летнего молодого человека. Его доставили в следственный отдел. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.