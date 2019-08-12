РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 авг. Мусоровоз опрокинулся в понедельник рано утром в промзоне на Проектируемом проезде подмосковных Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

ДТП произошло в понедельник в период между 6:00 и 6:25.

«В понедельник на Проектируемом проезде, 4296 в сторону железнодорожного переезда «Машково» видела опрокинутый мусоровоз. Он пробил железный забор, только колеса остались снаружи. Мусоровоз лежал на боку», - сказала очевидец.

Она добавила, что водитель сидел на колесе мусоровоза. Возле него никто не остановился, также не было ГИБДД и скорой помощи.

Получить оперативный комментарий сотрудников ГИБДД не удалось.