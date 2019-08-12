РИАМО – 12 авг. Незаконное ограждение ликвидировали в столичном районе Сокольники, конструкция ограничивала свободный заезд на территорию, говорится в сообщении Госинспекции по недвижимости города Москвы.
После вмешательства сотрудников Госинспекции по недвижимости обеспечен свободный доступ к нежилому зданию на улице Лобачика, дом 14, строение 1Б.
«Нелегально возведенное ограждение демонтировано. По данному адресу находится здание с офисными и складскими помещениями. При проведении Госинспекцией по недвижимости обследования установлено, что доступ к объекту ограничен. Земельный участок незаконно огорожен бетонным забором протяженностью 80 метров», – отмечается в сообщении.
Разрешительная документация на установку ограждения и использование территории не оформлялась.
«Незаконно возведенный забор препятствовал свободному проходу и проезду на территорию. Приняты меры по устранению нарушения», – дополнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В настоящее время самовольно построенное ограждение демонтировано в полном объеме, свободный доступ к зданию восстановлен.
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