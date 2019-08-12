РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Огнеборцы ликвидировали возгорание в бане на улице Фурманова в Подольске, пожар тушили 19 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«11 августа 2019 года в 18:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в сарае по адресу: Подольск, улица Фурманова, дом №35. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 20:39. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.