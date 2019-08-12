РИАМО - 12 авг. На юге Москвы реконструируют торговый дом, расположенный на улице Кантемировская, дом 6, корпус 1, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Для того, чтобы начать реконструкцию, в правила землепользования и застройки были внесены изменения.

«После реконструкции площадь комплекса останется прежней – 5270 квадратных метров. Здесь появятся новые торговые объекты, бытовые службы, а также спортивный клуб, зона общественного питания и парковка», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Также планируют построить торгово-бытовой комплекс в районе Западное Дегунино. Земельный участок находится в собственности города и расположен по адресу: улица Маршала Федоренко, владение 1.