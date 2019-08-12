РИАМО – 12 авг. Новые правила любительской рыбалки вступают в силу в 2020 году, они обобщают и уточняют уже действующие нормы, сообщает «Российская газета».

Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов – Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других.

«В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. <…> Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку. В целом есть определенный перечень запрещенных орудий лова, который для каждого бассейна либо расширяется, либо сужается», – отметил начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

Подводным охотникам запрещается плавать в местах массового организованного отдыха граждан (у пляжей, купален), использовать акваланги и другие автономные дыхательные аппараты. Также запрещено охотиться, находясь вне воды, и использовать индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой.

Закон утвердит главное правило – право граждан на свободную и бесплатную рыбалку. Взиматься оплата будет только на водоемах, где специально выращивается рыба.

Закон также предусматривает введение суточной нормы вылова в каждом регионе России.