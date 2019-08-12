РИАМО – 12 авг. Подмосковные полицейские в Коломенском городском округе задержали подозреваемого в сбыте более 700 граммов психотропного вещества, им оказался 40-летний приезжий, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Полицейские остановили на автодороге М-5 «Урал» автомобиль под управлением 40-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотических средств.

«В ходе осмотра автомашины злоумышленника на коврике за пассажирским сидением полицейские обнаружили и изъяли три полимерных свертка с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком – так называемой солью, общей массой около 750 граммов», – отметила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что наркотики перевозил из Москвы в Самару.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Его заключили под стражу.