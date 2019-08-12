РИАМО – 12 авг. По данным NASA, к Земле в конце августа приблизится потенциально опасный астероид 2019 OU1, сообщает РИА Новости.

«В диаметре астероид достигает 160 метров, что на 20 метров превышает египетскую пирамиду Хеопса», – отмечается в сообщении.

Астероид будет находиться в максимальной близости от Земли 28 августа. Объект окажется в 40 раз ближе, чем расстояние от нашей планеты до Венеры. Астероид разминется с Землей, достигнув 1 миллиона километров от нее.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) составило обновленный перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную угрозу. Ближайшая дата теоретического столкновения Земли с астероидом 2006QV89, согласно прогнозам экспертов, намечена на 9 сентября текущего года.