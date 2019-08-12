РИАМО – 12 авг. Интерьеры станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро стилизуют под старинные гравюры ХVII–XVIII веков, монохромные тематические рисунки в кассовом зале и вестибюле будут напоминать пассажирам о богатом историческом наследии одноименного района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы в соседнем с Лефортовом Басманном районе. До наших дней первоначальная постройка не сохранилась. Однако облик дворца запечатлен на старинных гравюрах», – заявил лавный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что при отделке станции будут использовать белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели. Стены вестибюля украсит черно-белое декоративное панно площадью около 40 квадратных метров. На нем изобразят здание дворца, отражающееся в водной глади реки Яузы.

Первому владельцу дворца – Францу Лефорту – посвятят художественную композицию в кассовом зале. При создании набросков картины авторы обращались к истории династии Лефортов. В композицию вошли геральдические символы фамильного герба Лефортов: слон и рыцарский шлем. Диаметр изображения составит около пяти метров. Картину поместят в потолочную нишу со встроенными светильниками.

Станция «Лефортово» появится на юго-востоке Москвы в одноименном районе между Солдатской и Наличной улицами. У нее будет один выход – на Наличную улицу, к кинотеатру «Спутник», к жилым домам и остановкам общественного транспорта. Открыть станцию планируется в 2020 году.

«Лефортово» – одна из шести станций северо-восточного участка БКЛ. На нем также будут открыты «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Авиамоторная» и «Шереметьевская». Интерьеры последней стилизуют под дворянскую усадьбу. Например, в вестибюлях появятся глянцевые шары высотой 2,5 метра, похожие на натертые до блеска фарфоровые чайники на графском обеденном столе.