РИАМО – 12 авг. На различных международных олимпиадах по учебным дисциплинам учащиеся столичных школ завоевали 18 медалей, из них 13 золотых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ученики столичных школ завоевали 18 медалей на международных олимпиадах. Из них 13 золотых и пять серебряных. Всего российские участники получили 27 наград, а выпускник школы №1589 (группа технологической направленности) Алексей Шишкин получил сразу две медали», – говорится в сообщении.

На 50-й международной физической олимпиаде, которая проходила с 7 по 15 июля в Израиле, учащиеся из Москвы забрали четыре золотые медали. Награды получили ученики школы №1589 Григорий Бобков, Алексей Шишкин и Владимир Малиновский, а также Андрей Панферов из специализированного учебно-научного центра при МГУ имени М.В. Ломоносова.

Четыре награды привезли участники 60-й международной математической олимпиады. Золотые медали получили ученики специализированного учебно-научного центра при МГУ Олег Смирнов и Тимофей Ковалев, а серебряные – учащиеся школы №57 Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов. Соревнование проходило с 10 по 22 июля в городе Бат (Великобритания).

Серебряную медаль 30-й международной биологической олимпиады, которая проходила с 14 по 21 июля в Венгрии, завоевала Наталия Колюпанова, выпускница московской школы имени маршала В.И. Чуйкова.

Золотые медали 51-й международной химической олимпиады получили Даниил Бардонов из школы №179, Никита Чернов из школы №1568 и Алексей Шишкин из школы №1589. Соревнование проходило в Париже с 21 по 30 июля.

На 16-й международной географической олимпиаде, которая проходила с 30 июля по 5 августа в Гонконге, московские школьники завоевали золото и серебро. Единственное золото российской сборной принесла москвичка Лада Антонова, ученица школы №1518. Еще одна представительница столицы – Катарина Мечникова из школы №192 – получила серебряную медаль.

31-я международная олимпиада по информатике проходила в столице Азербайджана с 4 по 11 августа. На счету учеников столичных школ две золотые медали.

В конце года учеников ждет еще одно международное состязание. Школьники выступят на естественно-научной олимпиаде юниоров. Она пройдет с 3 по 12 декабря в Катаре.