РИАМО - 12 авг. Поезда из Москвы вновь останавливаются по расписанию на платформе «Черное» в подмосковной Балашихе, для пассажиров соорудили временную деревянную платформу, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Пригородные поезда Горьковского направления МЖД, следующие из Москвы в сторону области, останавливаются для посадки и высадки пассажиров на платформе «Черное» в соответствии с расписанием», – говорится в сообщении.

Железнодорожники завершили работы по возведению временной деревянной части платформы.

Площадь разрушения составляет 180 квадратных метров. Причины случившегося ЧП устанавливаются.

Для пассажиров ранее запустили компенсационный автобусный маршрут, который связывает платформу «Черное» и остановочный пункт «Заря».