РИАМО - 12 авг. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли на территории Можайского, Волоколамского городских округов, а также в городском округе Протвино, они не несут угрозы для жизни населения, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«11 августа 2019 года в 16:51 от оперативного дежурного ЕДДС Можайского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Похожая ситуация произошла и в Волоколамском городском округе, где 10 августа поступило сообщение о нахождении артиллерийского снаряда времен ВОВ на берегу реки. Снаряд не несет угрозы для жизни, а расстояние до ближайших жилых помещений составляет около одного километра.

Кроме того, боеприпас времен ВОВ был найден в городском округе Протвино.

«В 16:25 10 августа поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве по вышеуказанному адресу минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – заключается на сайте.