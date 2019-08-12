РИАМО - 12 авг. Москвичи выбрали праздничную программу Дня города во время голосования на сайте «Активный гражданин», своим мнением поделились порядка 155 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Большинство горожан уверены, что в праздник должны запускать фейерверки в парках. За это проголосовали 40,82 процента москвичей. Специальные мероприятия для детей одобрили 29,97 процента. События с участием благотворительных фондов заинтересовали 14,16 процента человек. 1,23 процента предложили свои варианты ответа», – говорится в сообщении.

Также участники проекта «Активный гражданин» выбирали программу для праздничных площадок в округах столицы. Больше всех голосов собрали концерты современной музыки. За них высказались 37,34 процента жителей. Театрализованные представления посетили бы 26,46 процента, концерты классической музыки – 20,02 процента горожан.

Поэтические мероприятия заинтересовали 4,37 процента респондентов. Среди предложенных вариантов были шахматные турниры, концерты народных коллективов и битбокс-баттлы. Еще 5,27 процента жителей доверили составить программу специалистам, а 5,75 процента затруднились с ответом.

День города в столице отпразднуют 7 и 8 сентября – Москве исполнится 872 года. В прошлом году во всех округах столицы провели более 300 крупных мероприятий.