РИАМО – 12 авг. Этим летом режим работы светофоров в столице изменили еще на 34 пешеходных переходах, по просьбе горожан на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 – снизили время ожидания зеленого света, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Светофоры перенастроили на одних из самых оживленных улицах города – Ленинском проспекте, Коровинском шоссе, Новослободской, Новорогожской улицах и других.

«Благодаря оптимизации работы устройств пешеходам не приходится долго ждать разрешающего сигнала светофора, а также у них появляется больше времени на то, чтобы перейти улицу. При этом мы учитываем поток машин рядом с этими пешеходными переходами – изменения не сказываются на загруженности дорог», – заявил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

К примеру, на пересечении улицы Юных Ленинцев и Артюхиной улицы снизили время ожидания зеленого света для пешеходов на 26 секунд – с 55 до 29. А на перекрестке Нежинской и Веерной улиц увеличили длительность зеленого сигнала на семь секунд – с 15 до 22. Длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели.

Помимо этого, в июне организовали еще четыре пешеходных перехода. Они появились на Широкой улице рядом с домом №8, на пересечении улицы Юных Ленинцев, улицы Академика Скрябина и улицы Чугунные Ворота, вблизи станции метро «Бунинская аллея», а также на улице Вавилова рядом с домом №68, корпусом 1.

Обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru и едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы провести встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.

C 2013 года режим работы светофоров был изменен более чем на 1 тысяче пешеходных переходов.

Перед началом нового учебного года в Москве проверят транспортную инфраструктуру. Специалисты восстанавливают или меняют дорожные знаки, следят за работой светофоров. Всего к 1 сентября обследуют территории более 550 образовательных учреждений, рядом с которыми есть автомобильные дороги.

Помимо этого, с начала 2019 года по итогам торгов в столице было заключено 36 контрактов с подрядчиками на установку или поставку светофорных объектов.