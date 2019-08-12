РИАМО - 12 авг. В Москве и Подмосковье сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха днем закрепится в районе 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В понедельник столица и область останутся под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 21-23, по области до 18-23 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 50%.

По словам синоптиков, несмотря на рост атмосферного давления, такая погода не должна повлиять на здоровье жителей, однако метеочувствительным людям нужно быть внимательнее.