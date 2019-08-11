В Московской области в ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе М-9 «Балтия» погибли пять человек и восемь пострадали
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В Московской области в ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе М-9 «Балтия» погибли пять человек и восемь пострадали
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