РИАМО - 11 авг. За три дня работы фестиваля «Сыр Пир Мир» в подмосковной Истре на его площадке побывало 130 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Фестиваль прошел с 9 по 11 августа на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское. Он стал одним из крупнейших событий проекта «Лето в Подмосковье». Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил участников фестиваля и отметил, что их ждут в следующем году.

На фестиваль приехали участники из 44 регионов России, которые представили свыше 500 сортов сыра отечественного производства и другую натуральную продукцию. Для гостей приготовили 100 тонн сыра, фирменные колбасы, хлеб, молочную продукцию, мед, квас и множество других продуктов.

В рамках мероприятия провели флешмоб - 170 фермеров выложили карту России из сыра собственного производства. Также прошел конкурс на лучший сыр страны. Главный приз получил сыр Кабриоль от сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» из Истры.

Вход для посетителей фестиваля был свободным. Для гостей с детьми организовали бесплатный детский сад, специальные мастер-классы, игровую зону и батуты. Для всех желающих на гастрофестивале проходили кулинарные мастер-классы.