РИАМО - 11 авг. Медики оценивают состояние троих взрослых, пострадавших в ДТП на Рижском шоссе в Московской области, как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В 19:50 на 159 километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская столкнулись грузовик, микроавтобус и легковое авто. Фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП на трассе М9 пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей. Все они доставлены в Волоколамскую больницу. Взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, дети в состоянии средней степени тяжести, решается вопрос о маршрутизации одного ребенка в другое лечебно-профилактическое учреждение», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП погибло пять человек.