РИАМО - 11 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех участников фестиваля «Сыр Пир Мир», который прошел в подмосковной Истре.

Фестиваль прошел на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское.

«Сырный фестиваль завершился! Спасибо всем участникам. Ждем в следующем году», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он также опубликовал видеоролик и сырном фестивале.

«Мы получили такой заряд поддержки, бодрости, что хочется идти вперед. <… > У нас действительно получился сырный пир на весь мир», - сказал организатор фестиваля Олег Сирота.

На сырный фестиваль в Истру приехали участники из 44 регионов России, которые представили свыше 500 сортов сыра отечественного производства и другую натуральную продукцию. Для гостей приготовили 100 тонн сыра, фирменные колбасы, хлеб, молочную продукцию, мед, квас и множество других продуктов. Все это можно было продегустировать и купить.