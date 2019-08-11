РИАМО - 11 авг. Пробка образовалась на 159 километре Рижского шоссе в Московской области, где столкнулись легковой автомобиль, фура и микроавтобус, в результате происшествия пять человек погибли, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В 19:50 на 159 километре Рижского шоссе в городском округе Шаховская произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и легкового авто. По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

«Пока известно о пяти погибших пассажирах джипа, среди них - двое детей. Восемь человек получили ранения. Обстоятельства ДТП уточняются. На месте ДТП в обе стороны наблюдается затруднение движения», - говорится в сообщении.

На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет.