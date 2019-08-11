РИАМО – 11 авг. Опубликованы фото с места аварии на трассе М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская, а также список пострадавших, сообщает в воскресенье РЕН ТВ.

На фото видно, что микроавтобус и фура получили механические повреждения, а от легковушки осталась только груда металла.

«Пострадавшие, все они находились в микроавтобусе, госпитализированы. <…> Личности погибших - все они находились во внедорожнике - устанавливаются. Среди них - двое детей», — говорится в сообщении.

По данным издания, сначала грузовик столкнулся с ехавшей с ним в одном направлении Toyota. После этого легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель фуры нарушил правила дорожного движения.

Список пострадавших:

- Литвинюк Г.,

- Поварещенкова Д,

- Петерсон А.,

- Рахмакова Е.,

- Рахмаков Т.,

- Горчакова А.,

- Филипович Д.

Всех пострадавших госпитализировали.