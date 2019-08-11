РИАМО – 11 авг. Опубликованы фото с места аварии на трассе М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская, а также список пострадавших, сообщает в воскресенье РЕН ТВ.
На фото видно, что микроавтобус и фура получили механические повреждения, а от легковушки осталась только груда металла.
По данным издания, сначала грузовик столкнулся с ехавшей с ним в одном направлении Toyota. После этого легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель фуры нарушил правила дорожного движения.
Список пострадавших:
- Литвинюк Г.,
- Поварещенкова Д,
- Петерсон А.,
- Рахмакова Е.,
- Рахмаков Т.,
- Горчакова А.,
- Филипович Д.
Всех пострадавших госпитализировали.
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