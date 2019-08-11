РИАМО - 11 авг. В Московской области в ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе М-9 «Балтия» погибли пять человек и восемь пострадали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ДТП на Рижском шоссе пять человек погибли, восемь пострадали», - сказал собеседник агентства.

Авария случилась в воскресенье в 19:15 на 159 километре трассы М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская.