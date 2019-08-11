РИАМО - 11 авг. В результате ДТП движение на автодороге М-9 «Балтия» не затруднено, МЧС привлекли к ликвидации последствий, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В результате ДТП движение на автодороге не затруднено. На месте происшествия возгорания и разлива топлива нет», — говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидируют 6 единиц техники и 17 человек, из них от МЧС 3 единицы техники и 1 человек.

Авария случилась в воскресенье в 19:15 на 159 километре трассы М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская. В ДТП погибли четыре человека и семь человек пострадали.